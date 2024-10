Bola de Ouro 2024: Rodri é eleito o melhor jogador do mundo

Rodri, jogador do Manchester City e da seleção espanhola, ficou em primeiro lugar na disputa pela Bola de Ouro, eleito o melhor jogador do mundo. A cerimônia aconteceu no Teatro de Châtelet, em Paris, na França. Vini Jr e Belligham ficaram com a segunda e terceira posição, respectivamente. O brasileiro, aliás, que não foi ao evento, era o favorito para levar o troféu.

Vini Jr não foi à cerimônia

O evento não contou com a presença de Vini Jr. Favorito ao prêmio por conta do seu grande desempenho com a camisa do Real Madrid na temporada passada, que terminou com o título da Liga dos Campeões, o atacante ficou surpreso ao saber do resultado da votação.

Horas antes do início da cerimônia, veículos de imprensa da Espanha noticiaram que Rodri receberia o título de melhor jogador do mundo. Com este cenário, o Real Madrid optou por não levar nenhum representante para o evento, incluindo Vini Jr.

O atacante do Real Madrid também esteve entre os finalistas nas duas últimas edições da Bola de Ouro, 2021/22 e 2022/23, e terminou em oitavo e sexto, respectivamente. O último brasileiro a vencer o prêmio foi Kaká em 2007. Ou seja, há 17 anos.