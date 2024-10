Bola de Ouro 2024: Barcelona é o melhor clube feminino

O Barcelona recebeu o prêmio de melhor equipe feminina da temporada de 2023/2024 nesta segunda-feira (28). O clube espanhol levou a Champions League na última temporada pela terceira vez consecutiva.

They cannot be stopped, FC Barcelona Femeni is the 2024 Women Club of The Year!

Congrats, @FCBfemeni