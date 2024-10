Betinho Marques – Peregrinação da Atleticanada: Galo é Galo e o resto é o quê, Amaral?

A dois passos do paraíso. Não há outro jogo, a vida passa pelo amanhã. Galo terá que jogar com inteligência, sobriedade, intensidade, deixar o relógio girar, mas terá que jogar. Na rota da fé, mais uma vez os aeroportos estão cheios de camisas listadas em preto e branco. O Galo não lutará sozinho na peleja contra o River na Argentina.

Depois de uma boa abertura de vantagem por 3 a 0 na última semana, o otimismo aumentou ainda mais e o time de Gabriel Milito terá muita força também nas arquibancadas do Monumental. No histórico do confronto de seis encontros, o Atlético leva a melhor com quatro vitórias, um empate e uma única derrota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Gallardo luta com Nacho e companhia para provar que ainda têm muito a oferecer aos Millonarios. O River de Muñeco não tem atuado bem – nos últimos 10 jogos foram 5 empates, 2 derrotas e apenas 3 vitórias, um aproveitamento de 46,67% -, mas coloca a Libertadores como prioridade de vida. Todo o clima de jogo de guerra é vivido entre os argentinos para o confronto contra o Galo.