Athletic Bilbao não aproveita vantagem numérica e empata com Mallorca pelo Espanhol

Equipe do País Basco fica com um a mais desde a metade do primeiro tempo, mas acaba no 0 a 0, fora de casa

O Athletic Bilbao perdeu grande chance de sair vitorioso no Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira (28), a equipe do País Basco ficou no 0 a 0 com o Mallorca, fora de casa, pela 11ª rodada da competição. Afinal, a equipe ficou com um a mais quase que todo o jogo, uma vez que Samu Costa foi expulso aos 23 do primeiro tempo.

Apesar do empate, o Athletic Bilbao subiu na tabela e assumiu o quinto lugar, com 18 pontos. Mesma pontuação do Mallorca, que está em sétimo.