Aitana Bonmatí vence novamente o prêmio de melhor jogadora do mundo

A meio-campista Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo, na última temporada, a 23/24. Assim, a jogadora conquistou pela segunda vez consecutiva o prêmio e se iguala à companheira de equipe Alexia Putellas. A entrega do troféu, dado pela revista France Football, ocorreu em uma cerimônia, nesta segunda-feira (28), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Os Blaugranas dominaram o pódio com três representantes entre as quatro finalistas. Bem como foi o clube com mais jogadores entre as indicadas, sendo sete, no caso. As brasileiras Gabi Portilho e Tarciane também estiveram entre as concorrentes ao prêmio individual.

Destaque de Bonmatí e Barcelona na última temporada

Os Culés contavam na lista com duas das últimas vencedoras do prêmio. As meio-campistas Aitana Bonmatí, Alexia Putellas. Além das atacantes Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Mariona Caldentey e Salma Paralluelo, assim como da meio-campista Patri Guijarro. A indicação destas jogadoras e até mesmo do Barcelona como clube do futebol feminino se explica pelo sucesso na última temporada. Isso porque conquistou todos os títulos que disputou. No caso, o Campeonato Espanhol, a Supercopa Nacional, a Copa da Rainha, além da Liga dos Campeões da categoria.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A propósito, outro feito impactante diz respeito ao time ter sofrido apenas uma derrota na última temporada, em 48 jogos. Ao todo foram 45 vitórias, dois empates e somente um revés. Por conta disso, recebeu o troféu de clube do ano no futebol feminino. Ou seja, superou o Chelsea, Gotham FC, Lyon e PSG.