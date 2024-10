Zubeldía afirma que o gol do Criciúma foi um acidente e elogia as mudanças no São Paulo

O São Paulo foi até o Heriberto Hulse e conseguiu um empate contra o Criciúma, em jogo da 31ª rodada do Brasileirão realizado neste sábado (26). Assim, o Tricolor paulista segue na briga pelo G4. Na entrevista coletiva, o técnico Zubeldía classificou como acidente o gol do Criciúma, afirmando que foi uma lambança da defesa do time.

“Creio que fizemos uma boa partida, apesar de não termos saído com os três pontos. Tentamos atacar, jogar no campo adversário e gerar situações. Lamentavelmente, tivemos um gol evitável; houve um acidente. A equipe continuou lutando, apesar do gol sofrido. Um acidente, seguimos tentando”, disse o técnico do São Paulo, que ainda completou.

“Nos faltou chutar um pouco mais de fora, nos faltou conectar melhor os cruzamentos. Não é fácil; foi assim contra Fortaleza, Cuiabá e Fluminense. Fica difícil achar o caminho porque os adversários se fecham muito. Lamentavelmente, fizemos o gol muito no fim. Acredito que, se tivéssemos feito cinco minutos antes, teríamos condições de fazer o segundo”, resumiu o técnico ao falar sobre a dificuldade em marcar o segundo gol.