Ituano x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 19h (de Brasília), pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão Crédito: Jogada 10

Líder da Série B do Brasileirão, o Santos dá um novo passo rumo ao acesso e título. O Peixe visita o Ituano, nesta segunda-feira (28), às 19h (de Brasília), no Novelli Júnior, pela 34ª rodada. Já o Galo de Itu luta contra o rebaixamento e precisa da vitória para seguir com chances de permanecer na segunda divisão em 2025. Veja a classificação da Série B do Brasileirão! É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir? O jogo terá transmissão do Premiere, canal por assinatura.

Como chega o Ituano? Em 18º lugar, o Ituano está a dois pontos de sair da zona de rebaixamento. Porém, encarar o líder não é uma missão fácil. Para isso, o técnico Chico Elias terá três retornos importantes para o confronto decisivo. O lateral-direito Marcinho e o atacante Thonny Anderson, retornam ao time titular após cumprirem suspensão, enquanto o zagueiro Luiz Gustavo volta a ser relacionado também pelo mesmo motivo. O retorno de Thonny Anderson é a principal esperança do Ituano para a reta final da Série B. O jogador participou de oito gols na competição e é responsável por quase 30% dos gols do Galo de Itu. Além disso, outra boa notícia para o técnico Chico Elias é a ausência de jogadores pendurados para a próxima rodada. Como chega o Santos? Na luta pelo acesso e título da Série B, o Santos tenta deixar de lado a incerteza sobre o futuro do técnico Fábio Carille para se manter na liderança. Para o jogo contra o Ituano, o treinador promoveu mudanças em todos os setores da equipe. Assim, as novidades são o lateral-direito Hayner e do zagueiro João Basso na defesa, Giuliano no meio de campo e Serginho no ataque.