Inter e Juventus empatam em jogaço de oito gols

No primeiro Derby D’Italia da temporada 2024/2025, Inter de Milão e Juventus protagonizaram um jogaço de oito gols e empataram em 4 a 4, neste domingo (27). A partida foi disputada no Giuseppe Meazza, casa da Inter, e foi válida pela nona rodada do Campeonato Italiano.

Zieliński (duas vezes de pênalti), Mkhitaryan e Dumfries marcaram para os donos da casa. De quebra, os nerazurri impuseram os primeiros gols sofridos pela Juve com a bola rolando na competição. Já a Juventus balançou as redes com dois de Yildiz, Weah e Vlahovic.

Com o resultado, Inter de Milão e Juventus seguem em segundo e terceiro, respectivamente, com 18 e 17 pontos, respectivamente. Assim, a Juve segue invicta na competição, mas quem realmente fica feliz com a igualdade é o líder Napoli, que tem 22 pontos. O Milan, em sétimo com 14 pontos, também comemora o não distanciamento de um dos dois. Os rubro-negros não entraram em campo neste final devido a enchentes em Bolonha.