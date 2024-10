Hugo Moura atravessa temporada com mais gols e assistências

Autor do gol do Vasco na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, o volante Hugo Moura atravessa a melhor temporada na carreira em um recorte que considera gols e assistências. No ano de 2024, o camisa 25 balançou as redes duas vezes e deu quatro passes para gols.

Profissional desde 2018, o volante tinha apenas quatro gols e cinco assistências em toda a carreira (confira os números detalhados ao final da reportagem). Titular absoluto do Vasco desde a sua chegada, em junho, Hugo Moura balançou as redes ainda contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, e serviu os companheiros diante de Juventude, Atlético-GO, Corinthians e Fluminense.

A melhora nos números de Hugo pode ser explicada pela maior presença do meio-campista no setor ofensivo do Vasco. Parceiro de Mateus Carvalho, o camisa 25 tem se destacado ainda por ser um atleta “box to box”, aparecendo como “elemento-surpresa”. Moura, porém, será desfalque do Vasco na partida contra o Bahia, nesta segunda-feira (28), em São Januário, pela 31 rodada do Brasileirão. Afinal, ele está suspenso.