FPF repudia ‘atentado’ envolvendo torcedores de Palmeiras e Cruzeiro em rodovia

Já a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo citou, em comunicado enviado à imprensa, que a Polícia Civil apura a ocorrência e que, segundo informações iniciais, os torcedores do Cruzeiro foram vítimas de emboscada de palmeirenses no percurso de volta a Minas Gerais.

O “encontro” entre as torcidas na estrada se deu em razão de os cruzeirenses irem ao Paraná enfrentar o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no último sábado (26). Os palmeirenses, por outro lado, jogaram em casa, diante do Fortaleza, e geralmente conta com o apoio de torcidas do clube espalhadas pelo estado.

Um torcedor do Cruzeiro morreu e outras 18 pessoas sofreram ferimentos, sendo posteriormente encaminhadas a hospitais de Mairiporã e Franco da Rocha.