Fábio comemora marca no Brasileirão: ‘Gratidão’

Goleiro do Fluminense alcança 700 partidas na competição, somando passagens por Vasco, Cruzeiro, além do próprio Flu

Apesar da derrota por 2 a 1 do Fluminense para o Vitória, o goleiro Fábio tem um motivo particular para deixar a partida com carinho em sua memória. Afinal, o arqueiro alcançou 700 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, contando ainda as passagens por Vasco e Cruzeiro.

Fábio, inclusive, é o recordista na competição. A segunda posição é de Rogério Ceni, que também foi goleiro e atualmente comanda o Bahia. O ídolo do São Paulo entrou em campo em 574 jogos de Brasileirão, todos com a camisa do Tricolor Paulista.

“Primeiramente gratidão. A pessoa que não consegue enxergar Deus na minha vida e na minha carreira é cega. Foi pela mão de Deus todo o cuidado, a capacitação, os livramentos visíveis e invisíveis, me dando saúde para alcançar essas marcas especiais. Muita gratidão a Deus, que conhece meu coração, minha dedicação e minha dependência dele. Eu tento fazer o máximo no meu dia a dia por gratidão, por ter saúde de estar em uma grande equipe como é o Fluminense, todas as equipes que fizeram parte da minha história, que tiveram contribuição para que eu alcançasse esse número. Agradeço a todos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar”, disse o goleiro, bicampeão da competição com o Cruzeiro, entre 2013 e 2014.