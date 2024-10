Dirigente do Inter reclama de qualidade da drenagem do gramado do Atlético

Nem mesmo a vitória sobre o Atlético em Belo Horizonte foi suficiente para evitar reclamações do Internacional após o jogo pela 31ª rodada do Brasileirão. O motivo, portanto, foi a drenagem do campo da Arena MRV

Um forte temporal, aliás, atingiu a capital mineira na noite do último sábado (26), ocasionando a paralisação da partida devido às condições desfavoráveis do gramado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar do restabelecimento do duelo, era visível que o campo seguia com volumosas poças d’água, ao tempo em que a drenagem mostrou eficiência do lado oposto, ao qual o Galo atacava. A situação, todavia, deixou José Olavo Bisol, vice-presidente do Colorado, na bronca.