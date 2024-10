Crystal Palace vence a primeira na Premier League e deixa a degola

Enfim, o Crystal Palace venceu a sua primeira partida na Premier League 2024/25. Neste domingo (27/10), no Selhurst Park, fez 1 a 0 no Tottenham, neste duelo londrino pela nona rodada da competição. Mateta definiu o placar com um bonito gol.

Com a vitória, o Crystal Palace, além de encerrar seu jejum, chega a seis pontos e sai da zona de rebaixamento. Por sua vez, o Tottenham, com 13 pontos, encerra a rodada na oitava posição.

O primeiro tempo teve os visitantes em cima. Mas o gol foi dos donos da casa. Aos 30 minutos, Mateta aproveitou um descuido da defesa do Tottenham. Van de Ven perdeu a bola. Eze com um toque de letra, colocou Mateta numa boa e ele colocou o time da casa na frente, fazendo justiça ao desempenho do Crystal no primeiro tempo. Afinal, apesar de ter apenas 35% de posse, o Crystal chutou muito mais: 6 a 2.