Chelsea se impõe e vence Newcastle em casa

O Chelsea marcou logo. Aos três minutos, o craque Palmer recebeu um belo passe de Jackson e, pela esquerda, tocou rasteiro no canto esquerdo de Pope. Mas o gol acabou anulado por impedimento. Contudo, aos 18, Palmer pegou uma bola na intermediária e lançou Pedro Neto, que cruzou para Jackson colocar o Chelsea na frente. O Newcastle, no entanto, buscou o empate.

Com a vitória, o Chelsea vai aos 17 pontos e, na pior das hipóteses, fica no G5 ao fim desta rodada. O Newcastle, com 12 pontos, está em 12º.

Chelsea e Newcaste fizeram jogo emocionante neste domingo (27/10) pela 9ª rodada do Inglês. Atuando em casa, em Stamford Bridge, os Blues levaram a melhor: 2 a 1. Nate Jackson e Palmer fizeram os gols do Chelsea. Isak marcou para o Newcastle, mas lamentou duas chances desperdiçadas que pooderiam, pelo menos, garantir um empate.

Contudo, aos 33, Hall recebeu de Livramento e, na linha de fundo pela esquerda, cruzou para Livramento completar para o gol vazio. Um resultado ruim para um Chelsea que fechou a etapa com 61% de posse e 9 a 7 nas finalizações.

No segundo tempo, aos dois minutos, o Chelsea voltou a ficar na frente. Após uma dividida no meio de campo, a bola sobrou para Palmer, que avançou até a entrada da área e chutou para fazer 2 a 1. Atrás do placar, o Newcastle foi atrás do empate e Isak teve uma chance incrível, quando chegou a entrar na área driblar o goleiro e demorar para chutar, sendo rechaçado.

Jogos da 9ª rodada da Premier League 2024/25

Sexta-feira (25/10)

Leicester 1×3 Nottingham Forest

Sábado (26/10)

Manchester City 1×0 Southampton

Brentford 4×3 Ipswich Town

Brighton 2×2 Wolves

Aston Villa 1×1 Bournemouth

Everton 1×1 Fulham

Domingo (27/10)

Crystal Palace 1×0 Tottenham

Chelsea 2×1 Newcastle

West Ham 2×1 Manchester United

Arsenal x Liverpool – 13h30