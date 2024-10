Casemiro marca, mas United perde mais uma no Inglês

Com um gol de pênalti, polêmico, no fim, o West Ham venceu o Manchester United neste domingo, 27/10, pela nona rodada do Inglês. O jogo no Estádio Olímpico de Londres, casa dos Hammers, teve o United Guerreiro e no ataque, com maior posse, 58%, e finalizações, 18 a 12. Mas lamentando um mau resultado ao levar um gol nos acréscimos, de Bowen. Aliás todos os gols foram na etapa final. O West Ham saiu na frente com Summerville e Casemiro fez o gol dos visitantes.

Com a vitória, o West Ham vai aos 11 pontos e se afasta um pouco mais da zona de rebaixamento, em 13º lugar. Mas o United, que não consegue sair da crise e está atrás de substitutio para o questionado técnico Ten Hag, é apenas o 14º colocado. Mas com os mesmos 11 pontos dos Hammers.

United perde gol incrível

No decorrer da partida, o West Ham demonstrou um bom desempenho, chegando a dominar em certos momentos. Paquetá, em particular, apresentou um jogo consistente. No entanto, foi o United que criou as melhores oportunidades. Aos 31 minutos, ocorreu um momento surpreendente: Dalot recebeu um lançamento preciso de Bruno Fernandes, entrou livre na área, driblou o goleiro Fabianski e, ao tentar finalizar para o gol vazio, chutou por cima, mesmo com a marcação se aproximando. O United permaneceu perigoso durante o primeiro tempo. Aos 45 minutos, após uma cobrança de falta pela esquerda de Eriksen, Casemiro testou e Fabianski fez uma defesa milagrosa, evitando o que parecia ser um gol certo do brasileiro. A zaga do West Ham rechaçou a bola em seguida.