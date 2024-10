Bola de Ouro: veja onde assistir à premiação

Além de eleger o prêmio de melhor jogador do mundo, a Bola de Ouro também premia a melhor jogadora. As brasileiras Gabi Portilho e Tarciane estão entre as indicadas.

Confira outras categorias da Bola de Ouro

Troféu Yashin de melhor goleiro;

Troféu Kopa de melhor jogador sub-21;

Clube do ano: prêmio ao clube mais vitorioso em todas as categorias;

Treinador do ano: prêmio ao melhor treinador de um clube ou seleção masculina e feminina;

Troféu Gerd Müller: ao jogador com mais gols por seleção e clube na temporada 2023/24;

Prêmio Sócrates: reconhecimento a atletas envolvidos em causas sociais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.