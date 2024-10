Arsenal e Liverpool empatam. Líder Manchester City agradece

Duelo em Londres termina 2 a 2 e, com isso, os Reds perdem a chance de retomar o 1º lugar do Inglês. Tetracampeões estão isolados na frente

Como era de se esperar, Arsenal e Liverpool, dois favoritos ao título inglês, proporcionaram um grande espetáculo neste domingo (27/10) no Emirates Stadium, casa dos londrinos. Neste movimentado clássico da nona rodada da Premier League, o placar terminou empatado em 2 a 2. O Arsenal, jogando em casa, esteve duas vezes na frente, com gols de Saka e Merino. No entanto, o Liverpool, que está fazendo uma ótima campanha, buscou o resultado com gols de Van Dijk e Salah.

O Liverpool poderia ter retomado a liderança em caso de vitória. Contudo, com o empate, o time chegou a 22 pontos, ficando um atrás do novo líder isolado, o tetracampeão Manchester City. O Arsenal, por sua vez, com 18 pontos, ocupa a terceira posição, empatado com o Aston Villa, mas com um saldo de gols inferior.

Arsenal em vantagem

O Arsenal saiu na frente logo aos nove minutos. Ben White, zagueiro que substituiu o titular Saliba, fez um lançamento da sua intermediária para Saka, que conseguiu escapar da marcação de Robertson e chutou sem chance para Raya. No entanto, o Liverpool estava bem no jogo e buscou equilibrar as ações. Quase marcou em um chute de Salah e chegou ao empate aos 18 minutos. Após escanteio pela esquerda cobrado por Alexander-Arnold, Van Dijk cabeceou para deixar tudo igual.