América-MG x Sport, pela Série B do Brasileiro: onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG e Sport se enfrentam na noite desta segunda-feira (28), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes medirão forças no Independência às 21h (de Brasília). Enquanto o Coelho ficou mais distante da briga pelo acesso em razão dos últimos resultados, o Leão se aproxima de uma vaga na elite do futebol nacional. Com a derrota para o Operário na última quarta, o time mineiro chegou há três jogos sem vencer e aparece em oitavo na tabela, estacionado nos 49 pontos, oito a menos que o Novorizontino, o último integrante do pelotão de acesso. Em caso de triunfo em todos os seis duelos restantes, o América chega aos 64 pontos, número mágico para o acesso. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por outro lado, a equipe pernambucana cresceu de rendimento após a chegada do técnico português Pepa e vem de triunfo por goleada sobre o Guarani. A equipe nordestina ocupa, portanto, a vice-liderança da Segundona, com os mesmos 59 pontos do Santos. Caso triunfe na próxima rodada, abrirá oito pontos para o Ceará, quinto colocado e primeira equipe fora do G4.

Onde assistir O jogo terá transmissão da TV Brasil (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Canal GOAT (YouTube). Como chega o América-MG O jogo diante do Leão pernambucano é primordial para que o América siga com o sonho do acesso. Afinal, precisará engatar sequência perfeita e ainda torcer por tropeços dos rivais. O técnico Lisca, aliás, seguirá sem os meias Benítez (lesão no tendão de Aquiles do pé direito) e Gustavinho (lesão no ligamento e menisco do joelho direito) e os atacantes Felipe Azevedo (lesão no púbis) e Fabinho (incômodo muscular). O lateral-esquerdo Marlon também deve ser baixa para esse jogo por conta de lesão muscular. Nicolas deve ser o substituto. A boa notícia é o retorno do capitão Juninho, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Como chega o Sport O Sport terá força máxima nesta reta final de campeonato. Isso porque Fabricio Domínguez, Titi Ortíz e Pedro Vilhena voltam a ficar disponíveis após cumprirem suspensão. Sem novas suspensões ou lesões, o Rubro-Negro terá reforço no meio de campo e ataque. O volante Fabrício Dominguez e o atacante Titi Ortiz, ambos titulares com o técnico português, voltam ao time.

A única dúvida, portanto, é na lateral esquerda. Frente ao Guarani, Pepa decidiu por Felipinho no setor. O lateral, aliás, anotou um dos gols na fácil vitória por 4 a 0. Desse modo, Dalbert, titular os últimos jogos, volta a ser opção no banco. Na frente, com o retorno de Titi Ortiz, o mais provável é que Wellington Silva deixe o time. Afinal, Barletta vive boa fase, com direito a uma assistência e um gol no último jogo. Gustavo Coutinho deve ser mantido como centroavante. AMÉRICA-MG X SPORT Série B do Brasileiro – 34ª rodada

Data-Horário: 28/10/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Nicolas; Alê, Juninho e Fernando Elizari; Daniel jr, Rodriguinho e Brenner. Técnico: Lisca.

SPORT: Caíque França; Igor Cariús, Chico, Rafael Thyere e Felipinho (Dalbert); Felipe, Fabrício Domínguez, e Lucas Lima; Titi Ortiz (Wellington Silva), Crystian Barletta e Gustavo Coutinho. Técnico: Hélio dos Anjos

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

