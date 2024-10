Alexandre Mattos, do Cruzeiro, crava sobre Copa Sul-Americana: ‘Vamos passar’

O momento do Cruzeiro não é bom: a equipe não vence há mais de um mês. Afinal, a última vitória foi sobre o Libertad, por 2 a 0, no dia 19 de outubro, pela Copa Sul-Americana. No entanto, a confiança está alta, e o CEO Alexandre Mattos afirmou que o clube vai avançar para as finais da Copa Sul-Americana. O time celeste decide a vaga na final contra o Lanús, em jogo na próxima quarta-feira (30), na Argentina.

“Não estamos nem um pouco satisfeitos com nada que está acontecendo. Já vou antecipar: quarta-feira nós vamos lutar e vamos passar, e vou continuar com minha opinião de que não estou satisfeito com nada que está acontecendo. Essa insatisfação não vai acabar. O Cruzeiro pode ser campeão da Sul-Americana, Libertadores e Brasileiro, e eu vou continuar insatisfeito”, disse o dirigente.

O primeiro duelo entre Cruzeiro e Lanús, afinal, terminou empatado em 1 a 1, em partida no Mineirão, na última semana. Com sete jogos sem vencer, todavia, Mattos ressalta que é preciso trabalhar em silêncio.