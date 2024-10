Aktürkoğlu anota hat-trick, e Benfica goleia em casa

Benfica faz 5 a 0 no Rio Ave e está nove pontos atrás do líder Sporting Lisboa, mas com um jogo a menos

Com três gols do atacante turco Aktürkoğlu, o Benfica confirmou o favoritismo e derrotou o Rio Ave em casa: 4 a 0. Andreas Schjelderup e Amdouni fizeram os últimos gols do jogo, ambos já na reta final do segundo tempo. O duelo no Estádio da Luz foi válido pela nona rodada do Campeonato Português (são 34).

Com o triunfo, o Benfica segue em terceiro lugar, com 19 pontos, dois atrás do Porto e a nove do Sporting, que tem 100% de aproveitamento. No entanto, apenas o líder já tem nove partidas. Afinal, o Benfica teve uma partida adiada por conta de nevoeiro, enquanto o Porto entrará em campo pela rodada em curso nesta segunda-feira (28).

O atacante brasileiro Arthur Cabral, ex-Palmeiras, Ceará, Basel e Fiorentina, entrou no segundo tempo. Aderlan, ex-São Paulo, que passou pelo Vila Nova, jogaram no sistema defensivo do Rio Ave. A equipe visitante, aliás, está em 13º lugar na competição, com apenas oito pontos.