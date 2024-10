Werder Bremen e Bayer Leverkusen empatam pela Bundesliga

Em jogo com gol contra e empate nos últimos minutos, donos da casa buscam ponto diante dos atuais campeões

Werder Bremen e Bayer Leverkusen empataram em 2 a 2 neste sábado (26), pela oitava rodada do Campeonato Alemão, em Bremen. Em jogo cheio de alternativas, Boniface abriu o placar para os visitantes, os anfitriões empataram com Ducksch, sofreram o segundo em gol contra de Agu e buscaram o empate nos minutos finais, com Schmitt.

Com o resultado, os atuais campeões encerram a rodada na terceira posição, com 15 pontos. O Bremen, em nono, soma 12. O Leverkusen, agora, enfrenta 0 Elversberg, da segunda divisão alemã, terça-feira (29), pela Copa da Alemanha. O Bremen, por fim, joga um dia depois, pela mesma competição, diante do Paderborn, também da segundona.

Domínio do Bremen, gol do Bayer

Os donos da casa, em suma, começaram jogando bem, conseguindo boas finalizações na primeira metade do jogo. Na mais perigosa delas, Marvin Ducksch finalizou de fora da área após assistência de Schmid e obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa.