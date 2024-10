Wagner Leonardo acompanha Vitória x Fluminense no meio da torcida

Zagueiro do Leão está suspenso, mas apoia o grupo diretamente da arquibancada do Barradão, neste sábado, pelo Brasileirão

Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o zagueiro Wagner Leonardo foi mais um torcedor Vitória no Barradão, na partida contra o Fluminense, pela 31ª rodada do Brasileirão. O defensor assistiu ao jogo da arquibancada, no meio de uma torcida organizada do clube.

Wagner Leonardo foi substituído por Edu nesta partida. O zagueiro acumula 29 jogos no Campeonato Brasileiro e ficou fora do time apenas para cumprir suspensões. O zagueiro, aliás, é o capitão e uma das referências técnicas do Vitória. Ele, afinal, já balançou as redes cinco vezes até o momento.