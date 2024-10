Última decisão de título de expressão do Atlético em casa foi há 11 anos e teve emoção até o fim

O Galo perdeu o primeiro confronto por 2 a 0. Em Belo Horizonte, com o placar desfavorável, o clube mineiro passou o primeiro tempo em branco. No início da etapa final, Jô marcou o primeiro gol. Já no final da partida, Léo Silva, de cabeça, anotou o segundo.

Atlético e Flamengo estão na decisão da Copa do Brasil. O primeiro jogo será no Rio de Janeiro, no dia 3 de novembro, e a finalíssima ocorrerá na Arena MRV, em Belo Horizonte, no dia 10 do mesmo mês. O Galo não decide um título grande em casa há 11 anos.

Em 2014, o Atlético conquistou a Copa do Brasil, com a taça sendo levantada no Mineirão. Porém, o mandante daquela noite foi o Cruzeiro, que também chegou à final do torneio.

A partida foi para a prorrogação e o Galo teve uma bola na trave. No entanto, o lance que mais chamou a atenção foi do atacante Ferreyra, que escorregou após driblar o goleiro Victor, ficando com o gol aberto. O jogo ainda foi para os pênaltis, e o Galo levou a melhor.

Em 2016, o clube mineiro voltou a uma decisão da Copa do Brasil, desta vez contra o Grêmio. No primeiro jogo, em Belo Horizonte, o Galo perdeu por 3 a 1 para o Tricolor. Na volta, no Rio Grande do Sul, o jogo terminou empatado. Assim, o time do Rio Grande do Sul ficou com o caneco.

Já em 2021, o ano mágico para os torcedores atleticanos, o Galo conquistou quase tudo que disputou. Na Copa do Brasil, o primeiro jogo foi no Mineirão, com uma vitória de 4 a 0. Na volta, na Arena da Baixada, novo triunfo: 2 a 1 e o título, todavia, novamente longe de seus domínios.

Aliás, a confirmação do título do Campeonato Brasileiro de 2021 ocorreu longe de Belo Horizonte. O Galo, líder absoluto do torneio, garantiu a taça após uma vitória de virada sobre o Bahia, por 3 a 2, em jogo na Arena Fonte Nova.