Real Madrid: Ancelotti explica confusão com comissão técnica do Barcelona

A goleada histórica sofrida pelo Real Madrid no El Clássico mexeu com os ânimos de Carlo Ancelotti. O italiano se irritou com as comemorações ”pouco cavalheirescas” da comissão técnica do Barcelona e protagonizou uma discussão com Hansi Flick e seus auxiliares ao fim do jogo.

A confusão ocorreu após o quarto gol do Barcelona no clássico válido pela 11ª rodada da La Liga, na tarde deste sábado (26), em pleno Santiago Bernabéu. Isso porque membros da comissão técnica dos Culés não contiveram a euforia com o tento de Rafinha, que definiu a goleada, e a postura de um dos assistentes não agradou os donos da casa.

“Tive um problema com o assistente, mas não com Flick. O assistente se comportou de forma nada cavalheiresca, comemorando em frente ao nosso banco. Eu disse isso normalmente para Flick e ele concordou”, esclareceu Ancelotti em coletiva.