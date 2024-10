Peñarol assume defesa dos torcedores presos e diz que vai denunciar o ocorrido

Em nota publicada no “X”, o clube afirma estar concentrando todos os esforços para liberar seus torcedores presos e que vai agir para colocar um ponto final nos “fatos repudiáveis” no Brasil. O Peñarol menciona o apoio de outros países que dizem sofrer o mesmo quando seus times vêm jogar no país.

O Peñarol se manifestou pela primeira vez sobre a confusão envolvendo seus torcedores na última quarta-feira (23), dia do jogo contra o Botafogo, pela semifinal da Libertadores. A Justiça determinou a prisão de 21 uruguaios, que seguem detidos no Rio de Janeiro.

“Decidimos evitar qualquer ação que interfira com o processo judicial que está acontecendo, até que se tenha detalhes sobre as condições em que se desenvolverá o mesmo. A prioridade número um para o Peñarol é atender a situação dos torcedores presos e que possam voltar o quanto antes. É por isso que o clube tem cuidado dos custos da defesa legal dos detidos e do retorno dos torcedores cujo ônibus foi incendiado”, escreveu o clube, antes de completar:

“Definido isto, logo o Peñarol tomará com firmeza e contundência todas as ações necessárias perante as autoridades do Brasil, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as autoridades do futebol continental para denunciar todo o ocorrido e que apareçam os responsáveis”.

Relembre o caso

A quarta-feira, afinal, foi de clima tenso no Rio de Janeiro envolvendo o Peñarol. Horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo, torcedores do clube uruguaio se envolveram em confusão na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.