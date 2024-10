Paulo Henrique, do Vasco, deve ficar à disposição contra o Bahia

Lateral foi substituído ainda no primeiro tempo na vitória do Cruz-Maltino sobre o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro

O lateral Paulo Henrique assustou os torcedores após sair no primeiro tempo da vitória do Vasco sobre o Cuiabá na quinta-feira passada. Ele saiu com tosse e falta de ar, mas não deve ser problema para o jogo contra o Bahia, na segunda-feira, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Contra o Cuiabá, Paulo Henrique sentiu muita falta de ar devido às crises de tosse, embora tenha feito uma boa partida enquanto esteve em campo. Contudo, elas são corriqueiras desde a sua volta aos gramados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O quadro de indisposição, com sintomas de tosse e falta de ar, acomete Paulo Henrique desde o jogo contra o São Paulo, no dia 16. Na ocasião, ele foi titular, mas saiu no início do segundo tempo. Contra o Atlético, na volta da semifinal da Copa do Brasil, ele atuou até os 43 minutos do segundo tempo. Já na quinta passada, foi substituído por Jean David aos 35 do primeiro tempo.