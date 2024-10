Palmeiras empata com Fortaleza e torce por derrota do Botafogo para ser líder do Brasileirão

Nem mesmo os gols de Raphael Veiga e Estêvão foram suficientes para o Palmeiras superar o Fortaleza em duelo direto no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, Hércules e Moisés balançaram a rede pelo lado cearense. Com o 2 a 2 , o Verdão chega aos mesmos 61 pontos do Botafogo e passa provisoriamente o rival na ponta da tabela.

Entretanto, o Palmeiras precisa torcer por uma derrota do time carioca para o Bragantino, também neste sábado. Já o Leão do Pici segue em terceiro, com 57 somados. Mas vê a diferença diminuir para o Flamengo, quarto colocado, que triunfou na rodada.

Primeiro tempo

Foi uma boa primeira etapa tempo no Allianz Parque. O Palmeiras chegou com perigo em investidas de Estêvão. Uma delas em arremate de fora de área. Gómez também assustou em um belo voleio. Mas o gol veio aos 28 minutos, em pênalti convertido por Raphael Veiga (o centésimo gol do meia pelo Verdão), após López ser derrubado na área. Em desvantagem, o Fortaleza reagiu. Aos 38, Felipe Anderson não afastou em cheio após escanteio e Hércules emendou uma bomba: 1 a 1. Veiga teve uma chance incrível de recolocar o time laviverde na frente, mas desperdiçou na pequena área. Os visitantes ainda acertaram o travessão com Moisés e por pouco não viraram o placar.