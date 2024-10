Otero diz que pretende seguir no Santos em 2025

O atacante Otero enfatizou a grande responsabilidade de garantir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro durante uma entrevista ao portal De Olho No Peixe, nesta sexta-feira (25). O Santos lidera a Série B com 59 pontos, mantendo uma vantagem de sete pontos sobre o quinto colocado e está próximo de confirmar seu retorno à elite do futebol brasileiro, restando apenas cinco rodadas.

Otero ressaltou o peso da missão de levar o Santos de volta à Série A e expressou seu desejo de renovar contrato com o Peixe, que expira ao final do ano. Ele afirmou estar focado em contribuir para que o clube volte ao seu lugar de destaque e se comprometeu a dar o máximo enquanto seu futuro no clube é decidido.

“É uma responsabilidade muito grande para todos nós agora. Esse é o sonho: levar o Santos de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído, e espero que possamos realizar isso”, declarou.