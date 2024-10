Olympique x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos jogos de maior rivalidade do futebol europeu ocorre neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Francês

O Olympique de Marselha vem fazendo uma campanha sólida na atual edição do Campeonato Francês. Em oito rodadas, o time de Marselha registra cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A equipe ocupa a terceira posição na tabela, somando 17 pontos, enquanto o líder PSG está com 20.

Neste domingo (27) acontecerá o aguardado Le Classique, clássico francês entre Olympique de Marselha e PSG, em Marselha, França. A partida, uma das mais emblemáticas do futebol francês, é válida pela nona rodada da competição e está marcada começar às 16h45 (de Brasília).

Na rodada mais recente, o Olympique aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o Montpellier, consolidando sua posição no topo da tabela.

Como chega o Paris Saint-Germain

O PSG, inegavelmente em excelente fase, lidera a Ligue 1 com 20 pontos. Apesar de ter a mesma pontuação que o vice-líder, Monaco, a equipe parisiense ocupa o topo pelo critério de desempate.

O Paris, ademais, está invicto no Campeonato Francês, com 6 vitórias e 2 empates nas 8 rodadas disputadas até agora. Em sua última atuação, contudo, empatou por 1 a 1 com o PSV pela 3ª rodada da Champions League.