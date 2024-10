Napoli vence e segue isolado na liderança do Italiano

Apesar do total massacre, time, em seus domínios, só fez 1 a 0 no penúltimo colocado Lecce. Mas o que vale é que garantiu mais três pontos

Neste sábado (26/10), o Napoli, atual líder do Campeonato Italiano, enfrentou o Lecce, que está na zona de rebaixamento, na nona rodada da competição. Apesar de jogar em casa, no Estádio Diego Armando Maradona, os napolitanos tiveram que se esforçar bastante para vencer o adversário, garantindo uma vitória magra de 1 a 0, com gol de Di Lorenzo aos 27 da etapa final.

Essa vitória, mais do que merecida, levou o Napoli a 22 pontos, solidificando sua liderança isolada por mais uma rodada. Por outro lado, o Lecce, que chegou a sonhar com um empate, permanece com apenas 5 pontos e, ao final da rodada, pode terminar na lanterna, já que o Venezia, com 4 pontos, ainda tem um jogo pela frente.

Napoli em cima, mas nada de gol

O Napoli entrou em campo com alguns titulares no banco, incluindo Kvaratskhelia. No entanto, astros como Lukaku e o brasileiro David Neres, contratado ao Benfica, estavam entre os titulares. Durante os 90 minutos, o Napoli demonstrou um desempenho superior, mantendo 57% de posse de bola e realizando um volume impressionante de finalizações — 24 contra 11 do Lecce. Contudo, a equipe enfrentou dificuldades para balançar as redes.