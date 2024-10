Na vitória do Flamengo, Gerson come a bola e Gabigol acaba com jejum

Apoiador criou quase todas as grandes jogadas e Gabi fez um de pênalti neste 4 a 2 que mantém o Fla no G4 do Brasileiro

Com uma atuação fantástica, mais uma, de Gerson e com direito a, enfim, Gabigol mandando uma na rede, o Flamengo derrotou o Juventude por 4 a 2, neste sábado (26/10). O jogo foi pela 31ª rodada do Brasileirão, num Maracanã que recebeu mais de 60 mil. O jogo não ilustrou a realidade do poder de fogo do Fla, que fez quatro, mas perdeu pelo menos oito chances claras diante de um raçudo e fechado Juventude. Michael, Gabi (de pênalti), Arrascaeta e Gerson fizeram os gols dos Mengo. Gilberto e Edson Carioca marcaram para o Juventuede, que teve no goleiro Gabriel o seu melhor jogador, com defesas incríveis.

O Flamengo vai aos 54 pontos, em quarto lugar, mas ainda sonhando com voos maiores no Brasileirão. O Juventue, parado nos 34 pontos, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Flamengo marca, mas quem não amplia, leva

O primeiro tempo foi incrível, autêntico, e repleto de emoções. Embora o Flamengo tenha massacrado o adversário, abrindo o placar aos oito minutos com Michael concluindo sobre o goleiro Gabriel após um chute de Gabigol, a torcida ainda não acreditava no que via. O rubro-negro acumulou chances com Michael, Gabigol e Pulgar, mas o goleiro Gabriel estava inspiradíssimo.