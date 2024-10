Messi dá assistência, Suárez marca, e Inter Miami abre frente sobre Atlanta nos playoffs da MLS

Lionel Messi, como já era esperado, foi decisivo em mais uma vitória do Inter Miami. Desta vez a vítima foi o Atlanta United na estreia pelos playoffs da MLS. O craque argentino deu assistência para um golaço de Jordi Alba, e Suárez voltou a balançar a rede no triunfo por 2 a 1 no primeiro jogo da melhor de três disputado na Flórida.

Os times voltam a medir forças na Geórgia no próximo sábado (2), às 20h (de Brasília). Um novo resultado positivo garante Messi & Cia. na semifinal de conferência. Ao Atlanta, restará vencer para forçar uma terceira e decisiva partida no dia 9, em Miami.

O resumo do jogo

Os donos da casa largaram na frente com menos de dois minutos. Suárez recebeu passe na grande área e desferiu uma bomba. A bola, aliás, passou entre as pernas do goleiro. Mas, apesar do episódio, Brad Guzan – ex-Aston Villa e seleção dos Estados Unidos – foi o principal nome do jogo em razão de quatro defesas sensacionais no embate com Messi. Uma delas, aliás, na pequena área no lance que antecedeu o empate do Atlanta. Soba, também dentro da área, não deu chgances ao goleiro do Miami.