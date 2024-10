Liziero faz golaço e salva o São Paulo da derrota contra o Criciúma

O São Paulo não fez uma grande exibição no empate de 1 a 1 diante do Criciúma no Heriberto Hulse, neste sábado (26), pela 31ª rodada. No entanto, graças a um golaço de Liziero, conseguiu sair com um ponto fora de casa e continua na briga para entrar no G4 do Brasileirão. O meia marcou um golaço após uma linda assistência de Wellington Rato, que entrou no decorrer da partida.

Porém, o Tricolor Paulista começou perdendo a partida devido a uma falha lamentável de Arboleda, que não conseguiu cortar a bola, e Felipe Vizeu aproveitou. Aliás, o atacante, que marcou contra o Botafogo no empate da rodada anterior, agora repete a dose a favor do Criciúma. Com o resultado, o São Paulo chega a 51 pontos, mas perdeu uma posição, caindo do quinto para o sexto lugar, já que o Internacional fez sua parte e superou o Atlético na Arena MRV. Já o Criciúma é o 12º e continua fazendo uma campanha que tem em vista ficar distante do Z4. O empate deixa o time de Santa Catarina com 37 pontos.

Primeiro tempo fraco do São Paulo e vitória parcial do Criciúma

O São Paulo começou o primeiro tempo em marcha lenta e foi pouco efetivo, sem ameaçar a meta de Gustavo. Em uma infelicidade da defesa, sofreu o gol de Felipe Vizeu aos 20 minutos. A zaga se atrapalhou, e a bola sobrou livre para o atacante abrir o placar. Mesmo após ficar atrás no marcador, o Tricolor Paulista continuou sem ameaçar o Criciúma. Desse modo, a etapa inicial encerrou em 1 a 0 para os mandantes.