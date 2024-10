Liziero destaca a entrega do São Paulo e dedica o gol ao seu filho

O São Paulo foi ao Heriberto Hulse enfrentar o Criciúma e, devido a uma falha individual de Arboleda, saiu apenas com um empate. O gol salvador do Tricolor Paulista foi marcado por Liziero, com uma linda finalização após passe de Wellington Rato.

Aliás, o jogador, criado em Cotia, agradeceu a entrega dos companheiros e dedicou o gol ao seu filho, Davi. Liziero voltou a marcar um gol defendendo o São Paulo após três. O jogador chegou ser emprestado e retornou recentemente ao clube paulista.

