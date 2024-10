Inter de Milão x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Duelo de gigantes no Campeonato Italiano 2024/25. Neste domingo (27), a Inter de Milão recebe a Juventus às 14h (de Brasília), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Giuseppe Meazza, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes que brigam pela parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Inter de Milão

Atual campeã, a Inter está na vice-liderança do Calcio com 17 pontos, cinco a menos que o líder Napoli, que já entrou em campo e venceu seu compromisso nesta 9ª rodada. Ou seja, a equipe precisa aproveitar o mando de campo e conseguir o resultado positivo para seguir na cola do líder.