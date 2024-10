Gustavo Gómez lamenta empate do Palmeiras em casa: ‘Temos sete finais pela frente’

Zagueiro não gostou do tropeço no Allianz Parque no 2 a 2 diante do Fortaleza. Agora, Verdão encara o Corinthians, na Neo Química Arena Crédito: Jogada 10

O zagueiro Gustavo Gómez lamentou o empate do Palmeiras com o Fortaleza em 2 a 2, no Allianz Parque, neste sábado (26). No entanto, o capitão alviverde foi enfático ao dizer que o time seguirá buscando o tricampeonato brasileiro até o fim da competição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A intenção era levar os três pontos, era um jogo importante. Tomamos dois gols que poderíamos fazer melhor, mas é futebol. Ainda temos sete finais pela frente, vamos trabalhar, tenho certeza que ainda vamos lutar até o fim pelo Brasileirão”, afirmou Gustavo Gómez, em entrevista ao “Premiere” após o jogo.