Grêmio vence o Atlético-GO e se afasta do Z4

Grêmio joga mal no primeiro tempo, sai atrás, mas faz 3 a 1 no Dragão em partida simbólica para a Arena do tricolor Crédito: Jogada 10

O Grêmio confirmou o favoritismo e venceu o Atlético-GO por 3 a 1, neste sábado (26), em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. O duelo foi simbólico para o Tricolor, que pôde comercializar todos os bilhetes pela primeira vez desde as enchentes de maio. Derek abriu o placar para os visitantes, enquanto Soteldo, Pepê e Villasanti anotaram os tentos dos mandantes. Com o resultado, o Grêmio chegou aos 38 pontos, se distanciou da zona de rebaixamento e entrou na área da zona de classificação à Sul-Americana de 2025. Já o Atlético-GO segue afundado em último lugar, com só 22 pontos, cada vez mais perto da Série B do ano que vem. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a tabela do Brasileirão

O primeiro tempo deixou muito a desejar. O Grêmio trocava passes, mas sem muita objetividade e com pouca passividade. Além disso, o Tricolor esbarrou na boa marcação do Atlético-GO. Quem abriu o placar foi o Atlético, aos 25, em um erro coletivo da defesa do Grêmio: Rodrigo Ely recuou para Marchesin, que tentou achar Jemerson. Este, porém, mesmo amarelado, cometeu pênalti em Derek. O atacante do Atlético-GO converteu após o goleiro dar rebote na cobrança. O Grêmio só chegou com perigo duas vezes. A primeira saiu apenas aos 37, em boa jogada individual de Aravena, mas em finalização para fora. Dois minutos depois, Soteldo aproveitou bom cruzamento de Braithwaite e igualou o placar. O cenário da partida não mudou após a volta do intervalo. Ainda assim, o Grêmio chegou à virada: Aravena foi à linha de fundo, pedalou e cruzou rasteiro na medida para Pepê fazer um gol chutando de lado. Ainda assim, o Tricolor não passou a dominar a partida. Pelo contrário: Luiz Fernando quase empatou.