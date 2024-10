Gerson comanda o Flamengo e elogia postura do time: ‘Procuramos fazer mal ao adversário’

A vitória do Flamengo sobre o Juventude por 4 a 2 no Maracanã, neste sábado (26), teve um protagonista com a bola no pé e braçadeira de capitão. Afinal, Gerson foi o dono do jogo e comandou o triunfo sobre os gaúchos. O coringa deu duas assistências e ainda sofreu um pênalti.

Jogando mais avançado, tendo a proteção de Pulgar e Evertton Araújo, Gerson deitou e rolou sobre o Juventude. No segundo tempo, ele sofreu falta na área que gerou o gol de Gabigol, o segundo do Flamengo. Em seguida, deu passe para Arrascaeta fazer o terceiro. Por fim, deu mais um passe decisivo, desta vez para Plata fazer o seu primeiro gol no clube.

Após a partida, Gerson elogiou a postura do time, que tentou a vitória desde o princípio do jogo.