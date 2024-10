Fluminense vacila no fim e perde para o Vitória no Barradão

Em duelo na fuga contra a zona de rebaixamento, o Fluminense vacilou no fim e perdeu para o Vitória por 2 a 1, neste sábado, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra abriu o placar com o zagueiro Neris no fim do primeiro tempo, enquanto o Tricolor marcou com Lucas Arcanjo, contra, após grande chute de Martinelli. No fim da etapa final, Alerrandro, em pênalti, garantiu o triunfo dos donos da casa após vacilo da defesa tricolor.

Com o resultado, o Fluminense estaciona com 36 pontos, na 12ª colocação, porém pode ser ultrapassado ao fim da rodada. Do outro lado, o Vitória vai para 14ª posição, com 35 pontos, e respira fora do Z4. Agora, os times focam na 32ª rodada do Brasileirão. Na sexta,-feira, o Tricolor enfrenta o Grêmio, às 21h, no Maracanã. No sábado, o Leão faz novo duelo direto com o Athletico, às 18h30, na Ligga Arena.

Fluminense recua muito e é castigado nos acréscimos

Desde o início da partida, o Vitória propôs o jogo e manteve maior posse de bola. Logo aos quatro minutos, Willian Oliveira disputou bola na área com Thiago Santos e caiu na área. O árbitro marcou pênalti, mas após checagem do VAR anulou a penalidade. O jogador do Leão se jogou. Com o apoio da torcida, os donos da casa seguiram mais próximos ao ataque, principalmente, pelo lado direito. Do outro lado, o Fluminense teve uma estratégia reativa, mas com baixa inspiração nas trocas de passes. A melhor chance aconteceu em chute de Lima na trave e também em cabeçada de Arias. Já nos acréscimos, em um “mini-escanteio”, Lucas Esteves bateu falta para Neris desviar e abrir o placar no Barradão.