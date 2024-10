Cruzeiro tem vestiário agitado após derrota, multa e fala de Mattos: ‘Estamos exorcizando o clube’

Na partida contra o Furacão, o atacante Rafa Silva foi expulso com apenas quatro segundos de jogo. Após a partida, em coletiva de imprensa, o CEO do clube celeste, Alexandre Mattos, afirmou que tomaram medidas.

Mattos ainda mencionou que, ao ser contratado por Pedro Lourenço, percebeu que a Toca da Raposa II não tinha mais os troféus importantes, como a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O único que estava no local era o título da Série B.

O momento do Cruzeiro não é dos melhores: o clube enfrenta dificuldades em campo e vive um jejum de vitórias. A última vitória foi sobre o Libertad, por 2 a 0, no dia 19 de outubro, pela Copa Sul-Americana. Alexandre Mattos tratou a situação com normalidade e afirmou que tudo faz parte do processo.

“Com todo respeito, mas guardamos o troféu da Série B e pedimos os troféus de Copa do Brasil e Libertadores. Exigimos vontade todo santo dia. Não será em cinco meses que transformaremos o clube. Não falta amor ou dedicação para mudar o Cruzeiro. Isso é uma exigência. Tem que respeitar o Cruzeiro. Se não for assim, vai sair”, acrescentou.

Clube exorcizado

Alexandre Mattos, aliás, ressaltou que um dos trabalhos realizados na Toca da Raposa II, desde a venda da SAF de Ronaldo Fenômeno para Pedro Lourenço, é mudar a mentalidade dentro do clube e destacou a importância da torcida azul e branca.

“O Presidente deixou claro que comprou o Cruzeiro por causa da torcida. Esse é um compromisso dele. A torcida do Cruzeiro não precisa de sinalizador para inflamar um estádio. Sempre no canto. A torcida em 2013 e 2014 criou músicas. O que está acontecendo é reflexo do que ocorreu de 2019 para cá. Nosso trabalho é intenso para acabar com isso. Jogador vem, dá certo, dá errado. Os títulos virão. As vitórias chegarão. Eu trato o Cruzeiro como o maior time do mundo e exijo que todos façam o mesmo. Queremos vitórias; às vezes dá certo, às vezes não. Mas não vamos aceitar esse tipo de situação. Estamos exorcizando o Cruzeiro”, finalizou.