Corinthians vai pagar quantia milionária com juros de dívidas em 2024

O Corinthians projeta gastar, pelo menos, R$ 300 milhões em 2024 somente com o pagamento de juros das dívidas. Esse montante representa pouco mais de 25% da receita estimada no orçamento do clube para o ano. A informação é do “ge”.

O valor, aliás, tem relação com os débitos ao financiamento da Neo Química Arena, acordos trabalhistas, impostos, além de dívidas com fornecedores e instituições financeiras. Até agosto, o Corinthians gastou um pouco mais de R$ 199 milhões no pagamento de juros. A diretoria, afinal, estima que o valor total chegue a aproximadamente R$ 100 milhões até o final do ano.