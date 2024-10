Com mais um de Gyokeres, Sporting vence e segue 100% no Português

O Sporting segue imbatível no Campeonato Português. Neste sábado (26), os Leões fizeram nova vítima ao bater, fora de casa, o Famalicão por 3 a 0. Dessa maneira, os gols foram marcados por Gyokeres, Quenda e Gonçalo Inácio. Vale destacar que o atacante sueco é o artilheiro isolado da competição, agora com 12 gols em nove partidas.

O resultado mantém o Sporting na liderança do Português com 100% de aproveitamento após nove rodadas. São 27 pontos, contra 21 do Porto, que joga fora de casa na segunda-feira (28) contra o AVS. Já o Famalicão está em oitavo, com 13.

