Com golaço, Goiás vence o Amazonas e segue na briga pelo acesso

Com um golaço de Juninho, o Goiás venceu o Amazonas por 1 a 0 nesta sexta-feira em jogo atrasado da 18ª rodada da Série B. O volante fez o único gol no estádio da Serrinha, em Goiânia, no fim do primeiro tempo, pouco depois de Barros ser expulso e deixar a Onça Pintada com um jogador a menos na partida.

O jogo

A equipe da casa teve maior controle da posse de bola durante a primeira etapa. Ambas as equipes criaram oportunidades: o Esmeraldino viu Jhon Vásquez chutar na trave e Diego também levou perigo ao gol adversário. O Amazonas respondeu com Ênio, mas parou em Tadeu. E, aos 46 minutos, após uma falta, Barros recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a menos, o Amazonas não conseguiu se segurar, e aos 48 minutos, Juninho aproveitou um rebote na entrada da área, chutou colocado e balançou a rede, e marcou um golaço.

Na segunda etapa, o Goiás quase ampliou a vantagem no início. Após cruzamento de Diego, Marcão subiu de cabeça, mas a bola passou colada na trave. Aos 23, Ian Luccas invadiu a área e teve a chance de ampliar. A bola deu rebote, ele finalizou, mas Marcão defendeu. A Onça Pintada, entretanto, teve poucas oportunidades e perdeu novamente fora de casa.