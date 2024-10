CEO do Cruzeiro se posiciona sobre futuro de Fernando Diniz no clube

O trabalho de Fernando Diniz vai demandar um pouco mais de paciência do torcedor do Cruzeiro. Ao menos esse é o recado do CEO do clube, Alexandre Mattos, após a derrota por 3 a 0 para o Athletico, pela 31ª rodada do Brasileirão. O dirigente deixou claro que ‘mudar a mentalidade interna’ também faz parte do planejamento da cúpula celeste.

Mattos entende que recolocar o Cruzeiro no papel de protagonista demanda tempo e, sobretudo, paciência. O CEO entende que o pensamento enraizado desde 2019 diverge da grandeza do clube, mas que mudá-lo também é um desafio.

“Está longe do que a gente quer para o Cruzeiro. Entendendo que seria improvável que seria um momento diferente desse. Entendo a ansiedade da torcida e concordo com as críticas e cobranças. Às vezes, e já disse isso ao presidente, a maior dificuldade é tirar o pensamento que vem de 2019 a 2023, que é o Cruzeiro não sendo protagonista. Tirar isso não é fácil. Sei que torcedor não quer escutar, mas precisa de tempo”, e concluiu: