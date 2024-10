Bochum x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda invictos na Bundesliga, bávaros vão ao Vale do Rhur, no norte do país, enfrentar equipe que ainda não venceu na competição Crédito: Jogada 10

Vivendo momentos opostos neste início de temporada da Bundesliga, Bochum e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo, às 11h30, pela oitava rodada da competição. O jogo ocorre no Ruhrstadion, na região do Vale do Ruhr. Com cinco vitórias e dois empates, os bávaros, ainda invictos, iniciaram a rodada na liderança da tabela. Já o clube da Renânia do Norte soma apenas um ponto e está na última posição. Onde Assistir O Canal GOAT, no Youtube, e o aplicativo One Football transmitem ao vivo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Bochum A equipe anfitriã, em suma, ainda não conseguiu vencer na competição. Desse modo, busca desesperadamente iniciar a reação na competição. Mesmo jogando em casa contra o líder do campeonato, em resumo não resta outra opção a não ser buscar os três ou pelo menos um ponto. Para isso, entretanto, não o atacante holandês Myron Boadu.