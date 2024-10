Betis x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Com bons desempenhos defensivos na competição, equipes se enfrentam neste domingo pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol

Neste domingo (27), às 14h30 no horário de Brasília, o Atlético de Madrid enfrenta o Real Betis fora de casa, no Estádio Benito Villamarín, pela 11ª rodada de LaLiga. O time de Diego Simeone, atualmente em terceiro lugar com 20 pontos, tem uma ótima chance de pressionar Barcelona (27 pontos) e Real Madrid (24), já que os líderes se enfrentarão no El Clásico nesta rodada. Por outro lado, o Betis, com uma boa campanha até aqui, soma 15 pontos e ocupa o 7º lugar.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Betis

O Betis não contará com o brasileiro Natan, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, os jogadores William Carvalho, Lo Celso e Isco seguem no departamento médico, tratando de lesões. Por fim, Marc Roca é dúvida devido a um leve desconforto, mas o técnico Manuel Pellegrini demonstrou otimismo quanto à recuperação do atleta a tempo.