Barcelona atropela Real Madrid com golaço de Raphinha no Santiago Bernabéu

Com dois de Lewandowski e goleada fora de casa, time catalão dispara na liderança do Campeonato Espanhol e acaba com invencibilidade do rival

O primeiro ‘El Clásico’ do Campeonato Espanhol 2024/25 foi emocionante, e melhor para os torcedores do Barcelona. Com dois gols do artilheiro Lewandowski, golaço de Raphinha e um do jovem Lamine Yamal, o Barça atropelou o Real Madrid por 4 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, neste sábado (26), e disparou na liderança da La Liga, nesta 11ª rodada.

Dessa maneira, o Barcelona chegou aos 30 pontos e abriu seis de vantagem para o Real Madrid, vice-líder com 24. Ao mesmo tempo, a vitória na capital espanhola acabou com a invencibilidade do clube merengue nesta edição do Campeonato Espanhol, além de acabar com uma sequência de 42 jogos sem perder do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, em La Liga.

Os brasileiros Vini Jr, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, vinham de grandes atuações na Champions, com direito a hat-trick para ambos. Mas, apenas Raphinha conseguiu repetir o alto nível neste sábado. Além de um golaço por cobertura, o camisa 11 do Barça deu assistência para o gol de Lamine Yamal.