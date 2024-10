Athletico se aproveita de expulsão relâmpago e amassa o Cruzeiro na Ligga Arena, pelo Brasileirão

Com vantagem numérica por toda partida, o Rubro-Negro sobrou ofensivamente para cima do adversário, venceu por 3 a 0 e deixou o Z4 Crédito: Jogada 10

O pacto fez efeito, e o Athletico deixou a Ligga Arena sob gritos de olé após a vitória por 3 a 0 diante do Cruzeiro, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro aproveitou a expulsão relâmpago de Rafa Silva, aos 14 segundos, e venceu o adversário com propriedade para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. O Cruzeiro, por sua vez, segue sem vencer sob o comando de Fernando Diniz. Com o triunfo, o Athletico chegou aos 34 pontos em 31 partidas e subiu para 16ª colocação do Brasileirão. O próximo compromisso é um confronto direto contra o Vitória, no sábado (02), às 18h30, pela 32ª rodada. Primeiro tempo Um confronto que começou de forma excepcional: com uma expulsão aos 14 segundos. Isso porque o atacante Rafa Silva, do Cruzeiro, recebeu o segundo vermelho mais rápido da história do Brasileirão – atrás de Zé Carlos, em 2009 – após acertar uma cotovelada no zagueiro Kaique Rocha, aos três segundos de jogo. O camisa 8 havia retornado ao time titular após se recuperar de uma lesão na coxa direita, sofrida ainda em junho no empate sem gols contra o Vasco.

A superioridade numérica interferiu diretamente no domínio rubro-negro na primeira etapa, e o jogo virou ataque contra defesa. Se considerar a pressão do Athletico, o gol até demorou a sair e contou com a boa atuação de Julimar. O atacante percebeu a chegada de Pablo e fez um cruzamento perfeito para o companheiro de posição, que surgiu na segunda trave e só precisou cabecear para dentro da rede mineira. O Athletico teve chances para ampliar o placar e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento ainda no primeiro tempo. O Rubro-Negro seguiu na pressão, mas parou no sistema defensivo do Cruzeiro – que se abdicou de atacar devido às circunstâncias da partida. Segundo tempo O pacto também fez efeito na segunda etapa, e o Athletico honrou a boa partida de Julimar com menos de um minuto. O atacante tabelou com Pablo antes de mandar uma bomba para o fundo do gol e, praticamente, concretizar a vitória rubro-negra.