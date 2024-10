Arsenal x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

O Arsenal tem apenas uma derrota na temporada e aparece como um dos candidatos ao título da Premier League. Os Gunners aparecem na 4ª posição, com 17 pontos, seis a menos que o líder City, que já entrou em campo nesta rodada. Ou seja, um triunfo diante de seus torcedores coloca o time na briga pela liderança.

Duelo de gigantes na Premier League 2024/25. Neste domingo (27), o Arsenal recebe o Liverpool às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes que brigam pela parte de cima da tabela.

Contudo, o técnico Mikel Arteta segue com uma extensa lista de desfalques. Saka, Timber, Tomiyasu, Odegaard e Tierney, lesionados, são ausências confirmadas. Além disso, Partey, com desgaste físico, deve ficar de fora do jogo deste domingo.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool depende apenas de suas forças para recuperar a liderança. Os Reds viram o City vencer seu compromisso nesta 9ª rodada e assumir provisoriamente a ponta da tabela. Assim, o time comandado por Pep Guardiola chegou aos 23 pontos, enquanto o Liverpool aparece em segundo, com 21.

Porém, o técnico Arne Slot terá que encontrar algumas soluções para o time. Diogo Jota é dúvida e pode ficar de fora. Além disso, os Reds terão os desfalques de Alisson, Harvey Elliott, Federico Chiesa e Conor Bradley.