Após flerte com Flamengo e Corinthians, Balotelli assina com o Genoa

Atacante italiano de 34 anos e carreira marcada por gols e polêmicas fecha com equipe que está na zona de rebaixamento do Italiano

O atacante Mario Balotelli, de 34 anos, após flerte com Flamengo e Corinthians nos últimos anos, assinou contrato com o Genoa e retorna ao futebol italiano. Diversos veículos de comunicação na Itália confirmam que o jogador polêmico ficará no clube até o término da temporada.

A formalização do acordo está prevista para a próxima segunda-feira (28). Mesmo fora da janela de transferências, o acerto foi possível porque Balotelli estava livre no mercado após o fim de seu contrato com o Adana Demirspor, da Turquia.

Segundo o jornal La Repubblica, o atacante receberá cerca de 400 mil euros brutos (equivalente a aproximadamente R$ 2,5 milhões) por um contrato com duração até o final da temporada.